Fallece la actriz estadounidense Erin Moran

Erin Moran, mejor conocida por su papel como Joanie Cunningham en el programa de televisión “Días Felices” falleció a la edad de 56 años.



TMZ, CBS News y The Hollywood Reporter informan que fue hallada inconsciente el sábado después de que las autoridades recibieron una llamada al teléfono de emergencias, indicó la policía del condado Harrison, en Indiana. No se ha determinado de qué murió.

Moran había padecido numerosos problemas en los últimos años.



Moran interpretó a Cunningham, la hermana menor de Richie Cunningham (interpretada por Ron Howard) en “Días Felices”, que se desarrolló entre 1974 y 1984.



También protagonizó el spin-off Joanie Loves Chachi de 1982 a 1983, que siguió a su personaje Romance con Chachi, interpretado por Scott Baio.



La actriz también apareció en “The Love Boat”, “The Murder She Wrote” y “The Bold and the Beautiful”.