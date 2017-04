'Deadpool 2' ya tiene fecha de estreno

(GH)

Deadpool 2, la secuela del éxito de taquilla 2016 protagonizada por Ryan Reynolds como el antihéroe de Marvel, ha anunciado su fecha de lanzamiento: 1 de junio de 2018, informó Rolling Stone Deadpool obtuvo un sorpresivo éxito para el estudio. Luego de que Reynolds pasó años tratando de conseguir una película independiente de Deadpool, la película sobre el "Merc with the Mouth" terminó convirtiéndose en la película de mayor calificación de todos los tiempos.Recientemente, Deadpool 2 hizo un par de modificaciones importantes del reparto, reclutando Zazie Beetz para interpretar a Domino y Josh Brolin para aparecer como el villano Cable. Este es el segundo papel principal de Brolin dentro del universo cinematográfico de Marvel, ya que también le ha dado vida a Thanos en la saga de ‘Los Vengadores’. El director de John Wick, David Leitch, dirigirá la secuela.Reynolds previamente se burló de la inminente vuelta de Deadpool con un corto sorpresa que se proyectó antes de Logan, otra película de Marvel que fue un éxito de taquilla, en marzo.Además de planear la llegada de Deadpool 2, 20th Century Fox también anunció planes para ampliar la presencia de Marvel en la pantalla grande el próximo año con un par de nuevas películas de X-Men: New Mutants, un spin-off de X-Men llega el 13 de abril de 2018, Mientras que X-Men: Dark Phoenix, el seguimiento de 2016 X-Men: Apocalypse centrada en el personaje de Jean Grey, interpretada por Sophie Turner, llegará a los cines el 2 de noviembre del próximo año.El estudio también confirmó las fechas de lanzamiento de las secuelas de “Avatar” y “The Post” de Steven Spielberg para el 22 de diciembre de 2017.