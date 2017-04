Loco por cumplirle a Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de que el mes pasadoHéctor Suárez sufriera un accidente que le obligara a posponer sus presentaciones en Sonora, el actor y comediante habló aEL IMPARCIAL para asegurar al público que él y su hijo están listos para la función de "Los Locos Suárez" que ofrecerán este martes 25 de abril a las 20:00 horas en el Auditorio INAM.



"Quiero ofrecer una disculpa al público de Sonora. En este caso no es culpa ni del promotorni de la empresa ni de nadie, sino de las mismas circunstancias. No es falta de profesionalismo ni nada de eso, fue un accidente. Estoy fuera de peligro, mi familia me cuidó mucho, mejoré y ahora estoy listo para ir a Sonora a cumplirles", dijo Héctor Suárez en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"La gente me va a ver reír y hacer mi trabajo en las mejores condiciones. Yo cuento con Sonora, que me mandó muchas oraciones cuando se enteraron de lo que me pasó. Yo no le fallo al público, soy muy congruente con mi manera de pensar, no me doblo, soy leal y profesional. Yo los amo mucho y los respeto mucho", continuó.



Respeto total



Fue su hijo Héctor Suárez Gomís quien lo inició en el formato de stand up, y aunque el objetivo del actor era aprender sólo por disciplina y comenzar el proyecto de "Los Locos Suárez" por ocho semanas, ahora llevan año y medio de presentaciones a lo largo de diferentes plazas de México y Estados Unidos.



Feliz por el éxito de este nuevo formato en su trayectoria, Héctor Suárez opinó sobre el stand up de la actualidad y aconsejó a los jóvenes que deseen dedicarse profesionalmente a la comedia.



"En primer lugar, sean honestos, porque la gran mayoría están por la fama. Entran por ser famosos y populares y no se trata de esto. Hay que dar la vida por esta profesión y hay que dar todo por ella. El stand up tiene reglas muy precisas de verdad que hay que respetar y llevarlas a cabo. No es pararse en un escenario a hablar majadería a diestra y siniestra, y si es que las dirás, debe haber una razón para justificarla", agregó.



"Lamentablemente hay pocos standuperos buenos, pero en su gran mayoría hay puros majaderos que no respetan las reglas. Tienes que hablar en primera persona, usar el sarcasmo, la ironía, la burla y juegas con la realidad y la verdad constantemente. Mi hijo me estuvo tratando y enseñando por dos años y ahora amo este formato y le tengo mucho respeto", finalizó.