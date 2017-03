Gosling habla de Malick, de dirigir y del error en los Óscar

NUEVA YORK(AP )

Aun en medio del caos en el Teatro Dolby durante el error en el anuncio del Óscar a la mejor película, Ryan Gosling se mantuvo impávido.



Mientras la mayoría de la gente se mostró conmocionada y confundida, el astro de "La La Land" parecía fresco mientras reía a un lado del escenario.



"¿Qué puedo decir?", dijo Gosling en una entrevista telefónica reciente desde Los Ángeles. "Estaba muy feliz por 'Moonlight' al mismo tiempo. Es una película tan maravillosa. Es genial ver que un trabajo tan maravilloso sea reconocido".



Se requiere de mucho para alterar a Gosling. Pero de acuerdo con el actor de 36 años, hacer la cinta de Terrence Malick ampliamente improvisada "Song to Song" fue como cruzar la cuerda floja "sin una red".



Gosling protagoniza el filme, que llegará a más salas de cine de Estados Unidos este fin de semana, con Michael Fassbender y Rooney Mara. En términos generales, la cinta es sobre un triángulo amoroso en la escena musical de Austin, Texas, pero la trama solo puede describir parte de una película de Malick.



"Song to Song" es un caleidoscopio de luz y amor en movimiento entre lo cotidiano y lo trascendental.



Gosling también se prepara para trabajar de nuevo con el director de "La La Land" Damien Chazelle en una película en la que encarnará al astronauta Neil Armstrong. Y protagoniza la cinta de ciencia ficción "Blade Runner 2049" que se estrenará a fines de año. Pero su experiencia en "Song to Song", filmada en 2012, sigue siendo poderosa para él.