Charlie Sheen asegura que otros famosos de Hollywood tienen VIH

LOS ÁNGELES, California(SUN)

El actor estadounidense Charlie Sheen reveló a “The Kyle and Jackie O Show” que él sabe de otras celebridades que tienen VIH.



“¿Crees que haya más gente en Hollywood que tiene VIH que no se atreve a declararlo como tú lo hiciste?”, le preguntó Jackie O a Sheen.



“Las hay, sé quiénes son, pero me lo llevaré a la tumba”, respondió el actor, quien dio a conocer que es portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en noviembre de 2015.



Sheen también habló del fármaco “milagroso” que consume y que lo ha mantenido saludable, por lo que señaló que está en mejor condición de muchos en Hollywood.



El pasado enero el actor comentó que tras enterarse del diagnóstico de VIH pensó en suicidarse.



También ha enfrentado un par de polémicas, primero por pedir a Dios que se lleve a Donald Trump y además revivir su pelea con Rihanna.