Presentan homenaje a George Michael en los premios BRIT

Los premios BRIT Awards de 2017 recordaron el legado de George Michael el miércoles con un par de homenajes realizados por los integrantes de Wham! y Chris Martin, de Coldplay, quien interpretó su canción de 1986 "A Different Corner", informó Rolling Stone Su compañero de Wham!, Andrew Ridgeley, y las cantantes Pepsi y Shirlie (Helen DeMacque y Shirlie Holliman) subieron al escenario justo después de la parte In Memoriam de la ceremonia para elogiar al cantante."El día de Navidad de 2016, el más grande cantante y compositor de su generación, un ícono de su época, y mi amado amigo, George Michael, se perdió", dijo Ridgeley en sus primeros comentarios a medios no sociales después de la muerte de Michael."Una supernova en un firmamento de estrellas brillantes se había extinguido, y parecía que el cielo había caído. Todo comenzó bastante ordinario: En 1975, éramos dos chicos que pasamos a compartir un sentido de humor similar, un amor a la vida -afirmando la música, los discos y artistas que dio a luz-, y un sentido compartido.Ridgeley, DeMacque y Holliman luego contaron sus primeros días juntos y recuerdos personales de Michael. "La contribución de George al gran archivo de música contemporánea descansa junto a los inmortales", agregó Ridgeley. "Su legado de incuestionable brillantez continuará brillando y resonando para las generaciones venideras".Después del homenaje, Chris Martin de Coldplay el escenario de los premios BRIT para cantar "A Different Corner". Durante la actuación, la pantalla detrás mostró imágenes de Michael, con el cantante admitiendo: "Nunca quise ser otra persona".Anteriormente en otra entrega de premios, Adele proporcionó el tributo de Michael en los Grammys de 2017.