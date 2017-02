Juez ordena a Chris Brown mantenerse lejos de su ex

LOS ANGELES(AP )

Un juez le ordenó a Chris Brown que se mantenga alejado de su ex novia luego que ésta lo acusó de amenazarla y agredirla físicamente.



El cantante de R&B laureado con el premio Grammy debe mantenerse a 100 yardas (91,41 metros) de Karrueche Tran y no debe intentar contactarla luego que la actriz y modelo escribió en documentos de la corte que Brown la amenazó en repetidas ocasiones desde diciembre.



Tran también acusó al intérprete de haberle dado un puñetazo en el estómago y empujado por las escaleras hace unos años. El documento no ofrece detalles adicionales ni señala si presentó una denuncia ante la policía. Establece que nadie más estaba presente en ese momento.



La orden, emitida el viernes, establece que Brown debe entregar cualquier arma de fuego que posea hasta el 9 de marzo, cuando se realizará una audiencia en el caso.



Su abogado, Mark Geragos, no respondió de inmediato un email en busca de comentarios.