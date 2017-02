Río Roma: 'por un mundo sin muros'

VIÑA DEL MAR, Chile(El Universal)

Minutos antes de ser presentados como parte del jurado en la primera jornada del festival Viña del Mar, los hermanos Raúl y José Luis Roma escribieron un mensaje para toda Latinoamérica: “Por un mundo sin muros”.



Aunque nunca se han destacado por tener una postura política, explicaron que todo surgió a raíz de que se dieron cuenta por medio de las redes sociales que había discursos de violencia (tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia en Estados Unidos).



“Creemos en un mundo sin muros, no nada más refiriéndonos al muro de México que obviamente nos sentimos indignados y estamos en contra.



Hay muros en muchos sentidos, no solamente físicos, que se deben destruir; cada quien sabe qué muros tiene en su país, esto es más global más que hablar del de México.



“Este festival (Viña del Mar) es un gran ejemplo de que la música es un lenguaje universal, que es unión y comunión de los pueblos, no queremos clavarnos en eso, no estamos felices con lo que está pasando y nos preocupa, pero lo que aportamos con nuestras canciones es un mensaje positivo, de amor, de inclusión, de esperanza, amor a la vida y que la juventud tenga ese mensaje”, explicó José Luis.



A su llegada a Chile recibieron un disco de oro por más de 5 mil copias vendidas de su álbum “Eres la persona correcta en el momento equivocado”. Además de mostraron impresionados del escenario de la Quinta Vergara antes de su presentación este miércoles en Viña del Mar.



“Ya tenemos el lugar para poner las gaviotas en la egoteca. Es bonito recordar y ver los discos de oro, siempre los hemos visualizado”, expresó José Luis.