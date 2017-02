A disfrutar de "La misma luna"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Canciones como "Desesperadamente enamorado", "Si hablo de ti hablo de mí", o "Estoy enamorado" arrancaron suspiros al público gracias al talento del grupo Marconi, ganadores de Premios Juventud y nominados a Premio Lo Nuestro en el 2014.



Ahora la agrupación no sólo celebra que pronto lanzarán el tercer disco de su carrera artística, sino que próximamente visitarán la ciudad de Hermosillo para asistir a un evento privado.



"Estaremos por allá en un evento privado; ojalá fuera público para gritarlo a los cuatro vientos y poder recibirlos a todos ustedes. Aún así esperamos tener oportunidad de pasear por la ciudad y saludar a los que nos encontremos. Se vienen muchas cosas buenas y nuevas. Es parte de las cosas que vienen para Marconi este 2017 junto con el lunario el 18 de marzo en el Auditorio Nacional", dijo Sergio Muñiz, integrante de Marconi, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



El tercer material de su carrera artística, Marconi regresa en el tiempo y hace un homenaje a los tríos musicales de boleros, por lo que las seguidoras podrán disfrutar de un sonido fresco y totalmente nuevo por parte de la agrupación musical.



"También tenemos el lanzamiento nacional del tercer disco completo de nuestra carrera. Justo será en marzo, está muy pegadita la fecha. Andamos súper emocionados y contentos de promoción de este nuevo material. Nada más tenemos el título ‘Marconi Trío’ y el sencillo se llama ‘Sé que tú te vas’. Son íconos de grandes artistas y cantantes en nuestro País", agregó Sergio.



"Es una idea fresca y nueva para nosotros y el mercado que este momento ocupamos, pero ahora tenemos un sonido súper actual, con una imagen renovada que nos está abriendo las puertas a varias cosas. Estamos preparando los videos que lanzaremos y aparte queremos meter estos temas a alguna telenovela para volver a estar nominados a los Premios Juventud como lo estuvimos en el 2014", continuó.



Estilo boleros



Finalizó al destacar que aunque no tienen canciones inéditas en esta ocasión más que una sola, el disco ofrece un nuevo concepto de Marconi para sus seguidores. El material lleva listo poco más de 15 días y será anunciado próximamente en redes sociales de la agrupación.



"No son canciones inéditas. Tenemos una sola en este disco, pero las demás son conceptos de trío, con temas de boleros. Están preciosas y que tuvimos terminado apenas hace 15 días, así que la gente podrá disfrutar de ellas muy pronto", finalizó.