Canta Sonora en Berklee

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lily Vásquez tiene un sueño: Hacerse una carrera en la industria musical y para eso se prepara de la mejor manera al asistir en la prestigiosa universidad de música Berklee en Boston, Massachusetts. La hermosillense habló para EL IMPARCIAL y relató lo que ha sido su preparación en dicha alma máter, además de los próximos proyectos para su carrera.



"Me considero un persona muy apasionada por lo que hago y me siento una música entregada y que canta con el corazón y que trata de darlo todo porque me inspira la música", dijo Lily Vásquez en exclusiva.



Una alumna aplicada



Acaba de terminar de grabar un CD de jazz y blues aplicando lo aprendido en la escuela, el cual saldrá pronto. Tiene covers como ‘El Pato’ de Natalia Lafourcade y algunos otros.



"También trabajo en una canción original con bossa nova y por ahora hago en una pasantía como ingeniera de sonido y grabando", agregó.



"Procuro mantenerme ocupada en lo que me gusta, en esforzarme y dar mi mejor esfuerzo. De hecho estoy en la lista de honor", continuó.



"Me gusta aprovechar la oportunidad, participar en proyectos".



El año pasado estuve en una canción llamada "Soy inmigrante" y todas estas tristes cosas que nos están pasando



Hicimos una versión en la que participé con ‘We are the world’.



Creo que en tiempos como este la música debe unirnos más que nunca y fue un gusto enorme ser parte de este tipo de eventos", finalizó.