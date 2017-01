Hereda de sus padres admiración por Ortiz Tirado

ÁLAMOS, Sonora(GH)

Músico, director y concentrador de orquesta mexicano. Fernando Lozano, desde hace más de cuatro décadas, ha dedicado su vida a la promoción de la música instrumental.



En su carrera tuvo logros como ser nombrado director de la Orquesta de la Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1971.



Además recibir el premio “George Auric” de la Academia del Disco Francés en 1981; entre muchos otros más.



Sin embargo, el director de orquesta compartió el gran significado que tuvo el Reconocimiento al Mérito Artístico y Académico 2017 que recibió el pasado viernes en el marco del Festival Alfonso Ortiz Triado 2017.



“Cuando murió Ortiz Tirado tenía 20 años y me interesaba en otra música totalmente diferente, pero mis padres eran muy admiradores y me hicieron conocerlo y admirarlo también”.



“En ningún momento imaginé que yo llegaría a este momento donde el Festival Ortiz Tirado me invita a recibir esta distinción” dijo el maestro Fernando Lozano Rodríguez.



Lozano hizo alusión a la gran importancia que tiene la práctica de las artes musicales en la actualidad, pues la consideró como un punto clave para combatir la delincuencia y los problemas sociales que acontecen actualmente en varios sitios del continente.



“Felicito a esta ciudad porque es increíble la capacidad cultural que tiene. Ojalá que todas las ciudades se dedicaran a hacer este tipo de cosas como Álamos; eso sería mucho más eficiente que las balas y los delincuentes”, agregó.



Conocer a Ortiz Tirado a través de sus padres fue una dicha que hizo a Lozano tener ganas de haber tratado con el cantante en vida.



Eso, sin embargo, no fue impedimento para no adentrarse en los detalles de su exitosa carrera musical y comprender por qué el Pueblo Mágico de Álamos honra su memoria y trayectoria con un festival cultural que reúne el talento del canto lírico y la música instrumental de México y otros países del mundo.



“Era un hombre multifacético, yo no lo conocí, pero me pareció que fue un hombre que logró mucho en su vida, que tocó fibras muy sensibles, que era un artista en todo el sentido de la palabra.



“Es un honor estar aquí para recordarlo y para reunir a tanto talento en un solo lugar”, finalizó.