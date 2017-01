Despide a México desde Álamos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Elina Garanca creyó que su despedida de México sería triste y melancólica, pues sería el viernes 20 de enero la fecha en que daría su último concierto en el País Azteca; pero la buena vibra y la sonrisa del público sonorense la hizo ofrecer un concierto de gala inolvidable con Rogelio Rojas Nolasco como pianista."Estoy feliz; hoy me desperté muy triste porque es mi último concierto en México y mañana vuelvo. No puedo creer tantas personas que me conocen que me perciben de buena manera y que les gusta la música operística. Estoy llena de emoción y amor por esto", dijo.Fue la noche del 20 de enero cuando se inauguró el FAOT 2017, donde la soprano letona recibió a manos de la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich , la Medalla Alfonso Ortiz Tirado de esta 33° edición.Con una notable sonrisa de oreja a oreja, la cantante se dispuso a inaugurar las "Noches de Gala" con su presentación que tuvo lugar en el Palacio Municipal de Álamos, donde interpretó algunas piezas populares del canto lírico como "Habanera" y "Seguidilla"; de la ópera "Carmen"; y "Non so piu" y "Voi che sapete" de "Las Bodas de Fígaro"."Algunos de mis compañeros me hablaron de lo que escucharon de este festival. Estoy feliz de venir acá, porque normalmente como turista, porque no creo poder volver en los próximos 5 años. Me alegra poner mi nombre en este festival y quiero tratar de enseñar un aspecto ancho de la faceta de mi voz, de mi potencia, de lo que he hecho en muchos años", dijo Elina Garanca a los medios de comunicación.Al final de su presentación, y fuera del programa previsto para esa noche, Elina no quiso despedir a Álamos y México sin interpretar "Granada" de Agustín Lara; lo que le atribuyó a una ovación total de pie y un hermoso ramo de flores que se le otorgó frente a todos los presentes."Sin público no somos nadie. Todos cantan, pero incluso en el baño o en el cuarto todos podemos llegar al escenario, pero sin audiencia, no somos útiles", finalizó.