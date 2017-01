Honor a su voz extraordinaria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con casi 28 años de edad, Ariadne Montijo está en plena construcción de su trayectoria artística que la llevó a formar parte de los conciertos del tenor Javier Camarena; ganar la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en Sonora , entre otros muchos de sus logros que le atribuyeron a ser galardonada con el Reconocimiento al Talento Joven Sonorense en Canto Operístico, en el marco del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017.



"No sólo estoy preparada, estoy muy emocionada y contenta por esta premiación que es verdaderamente un orgullo para mí para mi familia y Sonora. Estoy preparada para los conciertos, con mucho tiempo y dedicación", dijo Ariadne Montijo en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Lo que me queda decir sobre este premio es que es una gran responsabilidad moral para mí. Mi estado apoya y reconoce este talento y esfuerzo, sobretodo la responsabilidad es con los jóvenes que comienzan en esto, que llegan hasta este estado y no hay imposibles", continuó.



Talento joven



La soprano originaria de Caborca, Sonora, estuvo en la inauguración del FAOT 2017 donde recibió su reconocimiento y compartió las virtudes y dificultades de su carrera como cantante operística.



"Es una carrera complicada, definitivamente, como todas. Es una carrera como un atleta donde debes tener una dedicación, disciplina y eso es lo que más cuesta trabajo. Te limita a muchas cosas no solo físicamente pero también de eventos, de familia, de estar lejos. Creo que cuando un artista logra transmitir y conmover no sólo al público en una trascendencia humana hacia la audiencia es cuando vale la pena", relató.



Definitivamente el reconocimiento no es sólo mío sino de personas que me han ayudado y apoyado. Creo que hay muchas personas que me orientan a seguir, como mi maestra Sarahí Salgado y el tenor Javier Camarena que me ha brindado la oportunidad de trabajar con él, darme clases y abrirme el panorama de un mundo de grandes cantantes, ver los ensayos que son profesionales como la señora Elina Garânca", finalizó.



Ariadne Montijo dará un concierto operístico, en compañía del pianista Andrés Sarre Ibarra, el próximo sábado 28 de enero a las 14:00hrs en el Templo de la Purísima Concepción en Álamos.