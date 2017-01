¡No te quedes con las ganas!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ser una de las máximas exponentes de la música ranchera por 40 años, no fue tarea fácil para Aída Cuevas, quien, incluso en tiempos donde el género compite contra tantos muchos en cuanto a popularidad, sigue recordándose por temas como "Quizás mañana", "Te vas a quedar con las ganas", "La cigarra" y muchos otros más.



Por eso la cantante destacó su emoción de regresar a Hermosillo para presentarse el próximo 1 de mayo en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2017.



"Yo estoy celebrando 40 años de carrera. En esta ocasión me toca estar con Guadalupe Pineda que es una gran artista a la que quiero mucho; es una gran amiga pero no llevamos un show juntas, cada quien por su lado y voy llevando mi gira", dijo Aída Cuevas en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Hace muchos años de que no me presento en el Palenque de Hermosillo, creo que 6 o 7 años estuve en las Fiestas del Pitic. Voy con mi mariachi y trataremos de darles lo que se merecen. Tengo un poco de todo, un repertorio que recorre los 37 discos que llevo grabados, canciones Juan Gabriel y más", continuó.



Una diva del "Divo"



Fueron 34 años de sincera amistad entre Aída Cuevas y Juan Gabriel y eso se vio reflejado en discos de la cantante como "Aída Cuevas canta lo nuevo de Juan Gabriel" en 1982; "Aída Cuevas canta a Juan Gabrel" en 1987; o "Totalmente Juan Gabriel" en el 2013. A poco de cumplirse los 6 meses del fallecimiento del Divo de Juárez, Aída se siente honrada de formar parte del homenaje musical que está preparando la familia del cantautor.



"Vamos a estar el 18 de febrero en un magno homenaje que haremos. Agradezco a la familia que me invitaran para ser parte de este gran homenaje póstumo y sin temor a equivocarme, el mayor artista que dejó nuestro País", agregó.



"Más que admirarlo como compositor y productor, él y yo teníamos una amistad de 34 años desde nuestro primer disco grabado juntos. Fue el padrino de mi hijo Rodrigo, fue alguien a quien vi con cariño y admiración. Era un hombre muy dadivoso en todo sentido y me considero una de sus consentidas, de las privilegiadas de compartir tantos momentos con él, dentro y fuera del escenario", finalizó.



Los boletos para el concierto de Aída Cuevas y Guadalupe Pineda en el Palenque de la Expo Gan tendrán precios de 300, 600 y 1000 pesos. Quédate al pendiente de las redes sociales de RAS Entretenimiento y EL IMPARCIAL para conocer la fecha y lugar de preventa.