Victoria Ruffo defiende a su esposo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La polémica en la que Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, estuvo involucrado recientemente no hacen que la actriz modifique sus actividades diarias, pues afirma ella nada hizo y le molesta que la califiquen por errores que no cometió.



Hace unos días Ruffo asistió a las 250 representaciones del montaje infantil “La Cenicienta, la magia del amor” y allí confesó que se sintió ofendida por la serie de groserías que recibió.



“Yo en lo personal he aprendido a no leer nada de lo que se dice de mí y si por alguna razón lo llego a hacer y es algo negativo no presto atención”.



Respecto a los comentarios que su marido hizo sobre las mujeres indígenas a quienes invitó a dormir vestidas para evitar “producir muchos chamacos”, Ruffo señaló que ella conoce a su esposo, razón por la que niega que las palabras de Fayad hayan sido ofensivas.



“Yo conozco quién es mi marido, he escuchado cómo se expresa de las mujeres indígenas y no es como la gente lo ha querido hacer ver, él es muy respetuoso y nunca le faltaría el respeto a nadie”, puntualizó Ruffo a su llegada a la puesta en escena en el teatro Tepeyac.



El gobernador de Hidalgo expresó que si él tuvo algún error, las críticas vayan dirigidas para su persona y no para su esposa, quien dice no tiene nada que ver en la polémica declaración.



“Estos días a mi mamá, que es una señora de más de 90 años, y a Victoria les han llovido críticas, pero ellas no dijeron nada, todo lo dije yo, no sé por qué la gente se va contra ellas”, señaló Fayad.