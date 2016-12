Camila Sodi comparte foto semidesnuda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Camila Sodi sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía en Instagram en la que muestra su torso desnudo.



La actriz aparece acostada boca abajo en una cama tapando su rostro con la palma de su mano. La instantánea fue tomada por el fotógrafo Napoleón Habeica, quien en su sitio oficial de Facebook, también muestra una sexy instantánea de Camila.



Sodi compartió la foto con este texto: "No fotos plis (si tuuuuuu) mis constelaciones por @napoleonhabeica".



Varios de sus fans admiraron su belleza, y en efecto sus lunares.



La semana pasada, la actriz asistió a la premier de "Star Wars: Rogue One", que se llevó a cabo en en Los Ángeles y en donde posó junto su ex Diego Luna y sus hijos Jerónimo y Fiona.