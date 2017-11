Fallece David Cassidy, estrella de los setentas

ORLANDO, Florida(SUN)

El ídolo juvenil que protagonizó "The Partridge Family" murió a los 67 años en Florida, anunció su representante; sucede luego

de haber revelado a principios de año su lucha contra la demencia.



Luego de haber sido hospitalizado el día de ayer en un hospital de Florida, el actor y cantante David Cassidy ha perdido la vida a causa de la demencia. Fue a principios de este año que al actor daba a conocer su retiro musical luego de más de cinco décadas de carrera, ya que luchaba contra la artritis, lo cual complicaba pudiera tocar la guitarra.



La salud del ícono de los setenta, gracias a a la serie de televisión "The Partridge Family", se fue deteriorando llevando a su salud a sufrir la pérdida de la memoria así como problemas con algunos de sus órganos.



Cassidy, oriundo de New York, inició su carrera profesional en 1969 en la puesta en escena de Broadway "Las hojas de la higuera están cayendo", y tan sólo al siguiente año formó parte del elenco de "The Partridge Family", en donde sus dotes de canto lo llevaron a convertirse en un ídolo de la época, fama que lo perseguiría muchos años más adelante. Gracias a la serie, el cantante y actor logró catapultar su fama a través de 10 álbumes con el concepto de la serie, además de una carrera en solitario con la cual navegó entre el rock y el pop con gran aceptación por parte del público y de la crítica.



Otros de sus logros a lo largo de su carrera fue su nominación al Emmy en 1978 al participar en un capítulo de la serie "Police Story", así como el haber tenido la oportunidad de tener en sus coros en uno de sus discos a George Michael. En un comunicado lanzado por parte de su publicista Jo-Ann Geffen es que se ha conrmado el deceso del músico y en donde se lee: “De parte de toda la familia Cassidy, es con gran tristeza que anunciamos la muerte de nuestro padre, tío y querido hermano David Cassidy. David ha fallecido rodeado de aquellos que amo, con alegría en su corazón y libre del dolor que lo había acompañado por tanto tiempo. Gracias por el apoyo en abundancia que le mostraron en todos estos años.