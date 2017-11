John Lasseter deja Pixar tras acusaciones de comportamiento indebido

LOS ÁNGELES, California(AP)

A semanas de que la película "Coco" se estrenó en los cines de México, el cofundador de Pixar y jefe de animación de Walt Disney, John Lasseter, anunció que se tomaría un permiso de ausencia de seis meses citando "comportamiento indebido" con los empleados.El creador de películas como "Toy Story", es el último titán del entretenimiento en ser expuesto por acusaciones de acoso sexual y conducta inapropiada en el lugar de trabajo, incluyendo un informe sobre "acercamiento indeseado" hacia la actriz y escritora Rashida Jones, que había estado trabajando en él en el guión de" Toy Story 4 ".En un memorando vagamente redactado obtenido por The Associated Press este martes, Lasseter dice que sabe que ha hecho que algunos empleados se sientan incómodos."Me disculpo profundamente si defraudé. Especialmente quiero pedir disculpas a cualquiera que haya recibido alguna vez un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sintieron que cruzó la línea de alguna manera o forma ", escribió Lasseter."No importa cuán benigna sea mi intención, todos tienen derecho a establecer sus propios límites y hacer que los respeten".Un vocero de Disney declaró que la compañía está comprometida en mantener un ambiente de trabajo respetuoso y apoya totalmente el tiempo sabático de Lasseter.Los representantes de Jones no respondieron de inmediato para solicitar comentarios.Lasseter, de 60 años, es conocido por dirigir películas como "Toy Story", "Toy Story 2", "A Bug's Life" y "Cars", y ha producido todas las funciones de Pixar desde "Monster's, Inc." de 2001.Ha sido el jefe creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios desde 2006, cuando Disney compró Pixar, y ha supervisado el reciente renacimiento de Disney Animation con éxitos como "Frozen", "Moana" y "Zootopia", que ganó el Óscar a la mejor película animada este año.El propio Lasseter ganó un Óscar especial por "Toy Story" y uno por sus cortometrajes de animación, "Tin Toy", de 1989.Ha sido reconocido con numerosos honores, incluido el Premio al Logro David O. Selznick del Gremio de Productores.Pero aparte de los elogios críticos en torno a su trabajo en animación, las películas de Lasseter son, en general, extremadamente rentables.Sus películas de Pixar han ganado más de 10 mil millones de dólares y, sin tener en cuenta la inflación, "Frozen" es la novena película más taquillera de todos los tiempos (y la número uno en animación).Un informe de The Hollywood Reporter, citando fuentes anónimas, detalla una cultura en la que Lasseter era conocido por abrazar, besar y manosear a las empleadas.Sus abrazos bien documentados fueron considerados públicamente como un capricho de Lasseter.The Wall Street Journal incluso había detallado su proclividad a los abrazos en una historia de 2011 y una foto subtitulada "Una muestra de entre los 48 abrazos administrados por el jefe de Pixar, John Lasseter, durante la larga aventura del WSJ con él".Lasseter dijo que usará el año sabático para cuidarse mejor, recargarse y "en última instancia, volver con la perspectiva que necesito para ser el líder que se merece".Les dijo a los empleados que espera trabajar juntos nuevamente en el nuevo año.