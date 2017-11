John Lasseter deja Pixar por una sospecha de abusos

LOS ÁNGELES, California(Tomada de la Red)

El director creativo de Disney y jefe de los estudios Pixar, John Lasseter, ha anunciado este martes a la plantilla de la compañía de animación que se va a tomar seis meses de excedencia en su puesto.



En una carta a sus empleados publicada por The Hollywood Reporter, el ejecutivo cita “dolorosas” conversaciones acerca de “errores” que no especifica.



La decisión se produce a dos días del estreno mundial de Coco, la última película de Pixar.



La carta de Lasseter a la plantilla de Pixar, según la versión publicada por THR, dice así: “Recientemente he tenido una serie de conversaciones difíciles que han sido muy dolorosas para mi.



Nunca es fácil enfrentarse a tus errores, pero es la única manera de aprender de ellos. Como resultado, he pensado mucho en el líder que soy hoy, comparado con el mentor y héroe que quiero ser.



Se me ha hecho saber que a algunos os he hecho sentir incómodos o que os faltaba al respeto. Nunca fue esa mi intención. Como colectivo, lo sois todo para mi, y os pido perdón profundamente si os he decepcionado. Quiero disculparme especialmente con cualquiera que le haya tocado un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sintieran que traspasaba la línea en cualquier forma. Da igual la bondad de mis intenciones, todo el mundo tiene derecho a poner sus propios límites y a que estos sean respetados”.



La carta de Lasseter no especifica qué “errores” son esos. La decisión se produce en el contexto de una ola de acusaciones de comportamiento inadecuado de hombres poderosos en Hollywood hacia las mujeres de la industria. Comenzó a principios de octubre con decenas de acusaciones contra el productor Harvey Weinstein y en dos meses ha afectado a decenas de nombres en el cine, los medios y la política, con acusaciones de propasarse sexualmente en distintos grados y con distintas consecuencias.



Basándose en fuentes anónimas de la compañía, THR asegura que Lasseter era conocido por “agarrar, besar y hacer comentarios sobre atributos físicos”. Varias fuentes aseguran que Lasseter solía beber mucho en los eventos sociales de Pixar, pero que su comportamiento no se limitaba a ese tipo de ambiente. Las historias que cuentan estas personas describen la costumbre de Lasseter de abrazar más de la cuenta, de intentar siempre besar a quien abrazaba y de poner sus manos en las piernas de mujeres que se sentaban a su lado en reuniones.



La publicación especializada solo menciona un caso con nombres y apellidos. Asegura que Rashida Jones, guionista en Toy Story 4, abandonó el proyecto junto con su compañero Will McCormack después de que Lasseter la acosara sexualmente. Disney ha declinado comentar el asunto, pero una fuente del estudio afirma que la salida se debió a "diferencias creativas". Ni Jones ni McCormack han respondido a THR.



En su carta a la plantilla, Lasseter dice: “En mis conversaciones con Disney, estamos unidos en nuestro compromiso de tratar siempre cualquier preocupación que tengáis con la seriedad que merece, y gestionarlas de una manera adecuada (…) Estamos de acuerdo en que el primer paso en esa dirección es que me tome un tiempo alejado para reflexionar sobre la forma de avanzar desde aquí. Por duro que sea para mi apartarme de un trabajo que me apasiona y un equipo al que tengo en la más alta estima, no solo como artistas sino como personas, sé que es lo mejor para todos ahora mismo. Mi esperanza es que seis meses sabáticos me den la oportunidad de empezar a cuidarme más, recargarme e inspirarme, y finalmente volver con la visión y la perspectiva que necesito para ser el líder que merecéis”.



“Estamos comprometidos en mantener un ambiente en el que todos los empleados son respetados y tienen la capacidad de hacer su mejor trabajo”, dijo un portavoz de Disney en un comunicado citado por los medios especializados. “Agradecemos la franqueza de John y su disculpa sincera y apoyamos completamente su sabático”.



John Lasseter es uno de los fundadores y máximo ejecutivo de Pixar, la empresa que revolucionó la animación a mediados de los noventa. Tras la compra de Pixar por parte de Disney, en 2006, pasó a ser director creativo de la animación de Disney y responsable de una nueva época dorada en la empresa. Lasseter dirigió Toy Story y Toy Story 2 y ejerce como productor ejecutivo de todos los proyectos de animación de Disney y Pixar.



La última producción de Pixar es Coco, que se va a estrenar este jueves en Estados Unidos para debutar en el fin de semana largo de Acción de Gracias y es la gran apuesta de Disney en animación para competir en Navidad.



Fuente:https://elpais.com/cultura/2017/11/21/actualidad/1511297257_947559.html