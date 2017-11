Demián Bichir, el invitado de Plácido Domingo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El actor mexicano Demián Bichir hizo su aparición en la alfombra roja del Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, California, donde el afamado tenor español Plácido Domingo, festejó, el pasado viernes 18 de noviembre, el 50° aniversario de su debut en dicho recinto.Acompañado de su novia Stefanie Sherk, el actor que fue nominado al Premio Óscar por su interpretación en “A better life” en el 2011, habló en exclusiva para EL IMPARCIAL sobre su relación con el tenor, con quien asegura tiene una gran amistad.Foto: Amelia Obregón“Me jacto de ser su amigo. Me considera su amigo él y sus hijos. La verdad de las cosas es que yo vengo muy seguido. A mí me encanta la opera, crecí escuchándola en casa y cada vez que puedo vengo para acá. Felicidades al Maestro Domingo por estos maravillosos años de carrera entregando no sólo una voz formidable sino también un trabajo y conducción de orquesta magnífico. A la Ópera de Los Ángeles la puso al nivel de las mejores del mundo”, dijo Demián Bichir a EL IMPARCIAL.No te pierdas de la entrevista exclusiva que se publicará completa mañana en la edición impresa de espectáculos de EL IMPARCIAL.