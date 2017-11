Choque reportado resulta ser escena para cinta de Crystal

LONG BEACH(AP )

Un choque reportado en Long Island contra una pizzería y heladería resultó ser una escena para una película protagonizada por Billy Crystal.



Las autoridades de Long Beach dijeron a Newsday que agentes de policía y bomberos fueron despachados el lunes por la mañana luego que alguien reportó que un vehículo se había estrellado contra el restaurante Slices & Ices. La policía dijo que estaba al tanto del rodaje, pero que tuvo que ir a asegurarse de que no hubo un verdadero accidente.



Un agente estaba apostado en el lugar para dirigir a los conductores alrededor de la escena, lo que habría llevado a algunos a creer que hubo un choque.



Crystal creció en un vecindario de Long Beach cerca de donde se filmaba la comedia titulada "We Are Unsatisfied". Otra escena se rodó el lunes en una cafetería local.