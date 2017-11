Celebran trayectoria de Diana Ross

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ya fuera celebrando a las leyendas de décadas pasadas o llegando a las notas altas de sus actuales hits, las divas se llevaron la noche en los American Music Awards (AMA).



La edición 45 de estos premios otorgados por el público celebró la trayectoria de Diana Ross, quien demostró que su voz aún no se cansa al arrasar con "I'm Coming Out", "Take Me Higher", "Ease On Down the Road", "Best Years of My Life" y "Ain't No Mountain High Enough".

La ovación de pie no se hizo esperar en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.



Los AMA fueron un evento familiar para Ross porque no solo invitó a su familia al escenario, sino también porque su hija, la actriz Tracee Ellis Ross (Black-ish), fue la anfitriona.



"Todo se trata de amor", dijo al aceptar el Premio a la Carrera Artística.



"Esto lo dice todo, esta es mi familia y estoy mandando todo mi amor a ustedes, mi familia del mundo".



El poder de la mujer

Kelly Clarkson y P!nk ya habían marcado la pauta para una noche de "girl power", al abrir la ceremonia con el poderoso performance de "Everybody Hurts", hit de R.E.M.



La presentación se realizó en honor a los cuerpos de auxilio que prestaron sus servicios durante los desastres naturales y las matanzas que han cimbrado Estados Unidos en los últimos meses.



"Necesitamos el poder de la música para ayudarnos a sanar de todo lo que nos ha pasado este año", señaló Jamie Foxx al inicio de la ceremonia.



Tributo a Whitney

La que quedó a deber fue Christina Aguilera con su tributo a Whitney Houston en el marco del 25 aniversario del lanzamiento de la cinta "El guardaespaldas".



En momentos de "I Will Always Love You", "I Have Nothing" y "I'm Every Woman", la cantante se mostró fuera de sincronía con la música, aunque sí alcanzó las notas altas que hicieron famosa a Houston.