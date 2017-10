México merece soluciones: Gael García

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para el actor Gael García Bernal las próximas elecciones serán sanguinarias pero también una oportunidad para llegar a soluciones en elpaís, porque los mexicanos son chingones.



Esto dijo durante la premier del lme Coco en la inauguración del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se le preguntó sobre la actitud mostrada por los mexicanos luego de los sismos en septiembre pasado.



“Es que andamos haciendo algo todos para poder ayudar en una situación crítica. Es un momento muy interesante, sobre todo para volvernos a encontrar; donde se vienen una elecciones muy sanguíneas (sic), donde va a haber un larguísimo proceso de reflexión y de intercambio de opiniones.



Que de una vez por todas podemos a llegar a soluciones interesantes porque México lo merece, porque somos muy chingones y somos un pueblo que se quiere a sí mismo”, indicó el tapatío. A pregunta expresa sobre si valdría la pena tener candidatos independientes, el actor de Y tu mamá también y Mozart in the jungle pidió no entrar a lo que llamó pregrilla.



“No entremos a ella donde hay un mordisqueo, estamos en un momento mucho más interesante de reflexión postemblor. La verdad es que no debemos darle ruedo a eso (las elecciones) cuando faltan días, luego nos quejamos de que hacen campañas larguísimas”, apuntó.



Coco de estreno. El de Morelia es un festival en el que el Día de Muertos se respira desde el primer cuadro de la ciudad, pues varios edicios han sido adornados con cempaxóchitl y la plaza principal, con esqueletos y calaveras.



Así que la cinta Coco entró perfecto en el ambiente al contar la historia de Miguel, un niño que, en compañía de su perro y en el afán por emular a su ídolo musical, termina por accidente dentro del mundo de los muertos el mismo día de su celebración. Ahí conoce a Héctor, cuya voz es de García Bernal, un esqueleto que le ayudará en la aventura.



Lee Unkrich y Adrián Molina codirigen el lme que estrenará el próximo viernes en salas mexicanas. “Muchos del equipo son de origen mexicano, creo que una de las deudas que tenemos los Estados Unidos y México es la interacción con los compatriotas allá y aquí y que no hemos podido contactar, que no hemos tenido ese encuentro y ¡qué mejor que la cultura para eso! “Digo, el gobierno no es muy bueno para la comunicación, lo sabemos, y creo que la cultura es quien puede hacer ese camino, hacer que se unan y que ningún muro pueda detener”, subrayó.



El realizador húngaro Béla Tarr (El caballo de Turín) apenas y posó para un par de fotos sin dar entrevistas; por la alfombra roja caminó también la productora Bertha Navarro (El laberinto del fauno), el realizador Gregory Nava (Selena) y el escritor Carlos Cuarón (Rudo y cursi). También llegaron Sofía Espinosa y Marco Antonio Solís El Buki, quienes prestan sus voces a Coco de los estudios Pixar.