Morat enloquece al público mexicano

(SUN)

Pese a tener sólo un disco en su carrera, la agrupación colombiana Morat logró poner a bailar y a corear a sus fans mexicanas en su

primera presentación en el Auditorio Nacional.



Aparecieron en punto de las 20:42 horas, sonrientes, con un tecladista y una guitarra eléctrica, para ofrecer canciones como “Mi nuevo vicio”, “Aprender a quererte” y “En un sólo día”.



Complementaron con “Ya no estás tú”, “Di que no te vas” y “El Embrujo”, y las románticas “Mil tormentas” y “Cuánto me duele”. Luego, “Amor con hielo” y “Una vez más”. El cuarteto remató la velada, que duró casi dos horas, con “La última vez” y “Cómo te atreves”.



Morat regresará al Audit, con boletos ya agotados, el 26 de octubre.