Ianis Guerrero vuelve al cine

Ianis Guerrero deja al futbolista de Club de cuervos y el trabajador de Nosotros los Nobles, para dar vida a un solitario en San Luis Potosí.



El actor forma parte de Casa Caracol, lme que abre hostilidades en la competencia ocial mexicana del festival de cine que se desarrolla en esta ciudad, la cual es producida por Francisco Vargas (El violín).



“Trata sobre una chica que tras una separación y no poder recuperarse de incógnitas, va al pueblo donde de niña fue feliz por última vez. “Ahí conoce a mi personaje, que es también un solitario, e intentan recuperar ese paraíso en medio de las montañas, sin saber si les va a alcanzar o no”, comenta Guerrero.



Filmada a principios del año pasado, Casa Caracol es dirigida por Jean-Marc Rousseau Ruiz, director franco-mexicano, realizador del corto Beyond the Mexique bay, seleccionado en varios festivales, entre ellos Cannes 2008.





Prácticamente se rodó en lugares creados por Edward James, millonario coleccionista y mecenas de artistas como Salvador Dalí, Luis Buñuel , Pablo Picasso y Leonora Carrington.

"Cuando vi al personaje distinto a lo que he hecho, más dramático, no podía dejarlo pasar, porque también es alguien con una parte noble, en el sentido de que es de estos jóvenes que enseñan a los turistas los mismos lugares siempre, no se hacen amigos y viven también la soledad", expresa. Rosalba García y Gerardo Taracena (Salvando al soldado Pérez) integran el elenco de Casa Caracol.



Desde 2013, cuando se estrenó la taquillera Nosotros los Nobles, con Karla Souza y Luis Gerardo Méndez, la vida le ha cambiado a Ianis.



“Pero es distinto en cada lugar —indica—, por ejemplo me tocó ir a una premier y como habían pasado la película, me reconocían por ella; en otros como Guadalajara y Monterrey ven muchos contenidos en línea, así que me decían de Cuervos, fui al pueblo de mi mamá y allá ven las telenovelas donde he aparecido, puedo decir exactamente cómo pasa eso”, sonríe. Ianis asistirá por unas horas al FICM (por sus siglas) pues continúa con las grabaciones de la serie La Bandida, al lado de Sandra Echeverría.