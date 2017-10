Sergio Goyri espera con emoción a su nieta

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El fin nde semana pasado se llevó a cabo el baby shower para recibir al futuro nieto de Sergio Goyri y al festejo no acudió el reconocido actor.



En ese momento, Sherlock Goyri, primogénito señaló a los medios que la razón por la que su padre no había estado en el baby shower era

porque se encontraba trabajando.



“Mi padre quería estar aquí pero está trabajando, así que lamentablemente no pudo estar aquí, pero esta feliz de pronto conocer a su nieto”,dijo el joven de 23 años.



Días mas tarde una revista publico que la razón por la que Goyri estaba tan poco involucrado con la joven pareja era porque tenía una mala relación con su nuera Samia Montaño y con la familia de ésta.



Sin embargo en la esta,Telly Filippini, esposa de Goyri y quien organizó la reunión dijo que su esposo ha estado al pendiente de todo.



“Está contento por ser abuelo, ha estado al pendiente de la salud de la pequeña —a la que llamarán Alessandra— y al igual que yo lo

esperamos con emoción”, señaló.



El actor lanzó un comunicado en el que expresó que la revista miente y que él y su esposa llevan una buena relación con su nuera.



Incluso señaló que está pensando en tomar cartas en el asunto porque está siendo víctima de una difamación.