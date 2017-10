La historia continúa para JNS

TIJUANA, Baja California(GH)

Cuando pensaron que solo iba a ser una serie de conciertos, tras ser parte del 90s Pop Tour, las integrantes JNS están más que emocionadas porque su historia musical continúa y lo hacen con disco nuevo.



Las sorpresas para Angie, Melissa, Karla y Regina, las JNS, va más allá, al tener noticias como que el primer sencillo "Aun sin ti", debutó como número uno en iTunes y se encuentra en el top 5 de la radio nacional.



"Estamos muy agradecidas con el apoyo que hemos recibido de la gente, empezamos en la música adolescentes, hoy en día somos mujeres más conscientes en el rollo musical.



"Tenemos un gran apoyo por parte de Ari Borovoy, es nuestro mánager, él sabe lo que es estar arriba de un escenario (por OV7), pero también toda esa logística que hay atrás de un artista", compartió Karla.



En entrevista vía telefónica, la integrante del grupo, explicó que el disco se titula "Metamorfosis", e incluye trece canciones, entre cóvers y temas inéditos.



"Seguimos como plataforma musical nuestro sonido pop, inyectándole otros ritmos de actualidad como el urbano, pero sin dejar nuestra esencia.



"Un disco que se dio, y que incluso, nosotras dimos nuestro punto de vista sobre el contenido, eso habla de que hemos madurado y aportamos ideas para el trabajo", indicó.



Talento de la región

Entre las novedades que presenta la grabación está que dos temas son de compositores de la región de Baja California, mencionó Karla durante la plática.



“Si sabías bien” es de la inspiración de Pablo Preciado y Melissa Robles, ambos integrantes de Matisse y “Mejor no regreses” de Ale Zéguer, cantautora originaria de San Luis Río Colorado.



Para saber:

-"Metamorfosis" cuenta con temas como “Aun sin ti”, primer sencillo del disco, que se posicionó número 1 en el chart digital de iTunes, su material visual ya cuenta con más de 1.5 millones de reproducciones en Vevo y el tema está en el top 5 de radio.



-La dirección y realización musical del disco estuvo a cargo del productor y músico Juan Carlos Moguel, quien ha trabajado con artistas como CD9, Carlos Baute, DVICIO, Aleks Syntek y Yuridia.



-El disco, además, viene acompañado de un DVD con materiales visuales preparados especialmente por JNS. En ellos se puede ver a ellas en diferentes escenarios que retratan las temáticas de las canciones.



Metamorfosis contiene:

Arena y sol

Bailando

Aun sin ti

Me haces tanto bien

Vestida para matar

Hace un minuto

Todavía

Mejor no regreses

Necesito un amigo

En cada canción

Tour

Si sabías bien

Yo quiero bailar