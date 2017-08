Gobierno de Chihuahua no demandó a Miguel Bosé

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobierno del Estado de Chihuahua aclaró que no emprendió una demanda contra el cantante español Miguel Bosé.



El fin de semana, algunas agencias de noticias aseguraron que la Secretaría de Cultura de la entidad entabló un proceso contra el intérprete por un concierto que no se realizó.



Sin embargo, la promotora OCESA difundió parte del comunicado del gobierno de Chihuahua en donde se explicó que la relación laboral entre ambos culminó el pasado febrero.



Una presentación del cantante fue cancelada por fuertes lluvias, aunque se buscó una reprogramación "la Secretaría de Cultura a través de su anterior titular, Águeda Lozano Schmitt decidió concluir el contrato debido a los ajustes presupuestales de la dependencia y a la política de austeridad emprendida por la administración estatal".



La presentación que Bosé tiene programada para el 30 de septiembre en Chihuahua no fue organizada por el gobierno de la entidad.