Blac Chyna luce sus curvas en traje de baño y genera comentarios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Issa Summer Time vibe in my @fashionnova bathing suit 😍💦 Una publicación compartida de Blac Chyna (@blacchyna) el 20 de Ago de 2017 a la(s) 8:17 PDT

La modelo y socialité Blac Chyna está demostrando que la filtración de sus fotos íntimas le preocupa en lo más mínimo, pues sigue dando batalla para continuar con su carrera en el modelaje y, claro, dando de qué hablar con las atrevidas fotos que comparte con sus seguidores.A un mes del escándalo que protagonizó con Rob Kardashian, la ex stripper de 29 años de edad hoy simplemente luce perfecta, algo que no ha parado de demostrar en sus rede sociales.Nunca cansa de demostrar lo espectacular de su figura, en pocas horas, la joven ganó más de 140 mil "me gusta" con solo una fotografía compartida en su cuenta de Instagram en la que se muestra posando en un yate, con un atuendo con el que dejó al descubierto sus voluptuosas curvas.Bikinis nude, la tendencia más provocativa en las playasLa ex stripper ciertamente le dio un nuevo sentido a los trajes de baño completos, pues para la ocasión optó por lucir uno de ellos en color blanco y casualmente muy entallado de la marca Fashion Nova que hacía resaltar cada parte de su cuerpo.Con este look veraniego, la modelo mostró sus tonificadas piernas y también dejó semi-descubierto uno de sus pechos, causando sensación entre sus seguidores, que en comentarios no pararon de resaltar su belleza.No cabe duda de que Blac Chyna adoptó muy bien el estilo de las Kardashian y ahora su red social se ve inundada por algunas de fotos en las que la moda juegan un toque sensual con su cuerpo.