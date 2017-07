China veta a Justin Bieber por "mal comportamiento"

(GH)

Justin Bieber en su polémica visita a la Gran Muralla China. (Fotos: Instagram)

La capital de China dijo que no invitará a Justin Bieber a presentarse en el país por su pasado de “mal comportamiento” aunque sí reconoció el talento del cantante canadiense.En respuesta a la pregunta de una supuesta fan en su página de Internet, el Buró Municipal de Cultura de Beijing dijo que actuaba en interés de los estándares y el orden además de “limpiar” el mercado doméstico de espectáculos.El buró señaló que el “mal comportamiento” de Bieber en su vida privada en el extranjero y en China durante sus presentaciones ha causado “disgusto público”. La institución no proporcionó otros detalles.Bieber se presentó en Beijing, Shanghái y la ciudad de Dalian en el este del país en 2013."Justin Bieber es un joven cantante extranjero que tiene talento para la música pero también es controvertido”, dijo el buró."Por lo tanto no es apropiado traer artistas que presentan un mal comportamiento”, dijo. “Sin embargo, en el proceso de crecer y mejorar sus palabras y acciones, realmente puede desarrollarse hasta convertirse en un cantante que sea amado por las masas”, agregó.Bieber, de 23 años, ha tenido numerosos roces con la policía en el mundo. Durante su visita a China en 2013 fue criticado por unas fotografías en las que aparecía en la Gran Muralla China siendo cargado por dos guardaespaldas.La gira "Purpose World Tour" de Bieber terminará en Asia en septiembre con presentaciones en Tokio, el territorio semiautónomo chino de Hong Kong, Filipinas, Singapur e Indonesia.Justin Bieber hizo una gira de conciertos en China en 2013.El cantante causó cierta polémica al recorrer la Gran Muralla y hacerse fotos siendo llevado a cuestas por sus guardaespaldas.