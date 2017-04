Chris Pratt recibe su estrella en Hollywood

(GH)

Chris Pratt es oficialmente miembro del Paseo de la Fama de Hollywood, y no tuvo escasez de gente para agradecerle por ayudarlo a llegar allí durante su ceremonia de aceptación el viernes, informó People Se dieron cita amigos, familiares, compañeros de trabajo y una multitud de fans, y el actor de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 fue presentado por su esposa, Anna Faris, quien le dio un discurso emotivo agradeciéndole por todo lo que él hace por ella.-Esto es en realidad un discurso de agradecimiento -empezó-. "Soy la beneficiaria de todo esto porque llego a pasar todos los días con este hombre maravilloso... Sé que si nuestras circunstancias fueran diferentes y no fuéramos tan afortunados de estar aquí y vivir nuestra vida de Hollywood, estaríamos felices juntos en el bosque, creo.Luego habló de su hijo Jack, quien nació prematuramente con complicaciones de salud. "Él se paró junto a mí y me sostuvo y fue mi ancla", continuó sobre Pratt. Jack, de 4 años, estuvo presente y se robó el protagonismo cuando llegó la hora de tomar las fotografías.Pratt estaba visiblemente emocionado cuando subió al podio. "Soy un hombre de fe y creo que Dios trabaja de maneras misteriosas y nos da signos y dones en la vida, y esos dones a menudo vienen en forma de gente", comenzó. "Así que voy a pasar el resto de mi tiempo expresando gratitud por las personas en mi vida que son regalos."Agradeció a sus coestrellas de Guardianes de la Galaxia y al director James Gunn. Pratt dijo: "Ha cambiado tantas vidas: Mi vida, la vida de mi esposa, las vidas de los niños en los hospitales, las vidas de mi agente de bienes raíces, mis grandes nietos, todos van a beneficiarse".Finalmente, hablando con su esposa en la audiencia, Pratt dijo: "Quiero darle las gracias a mi esposa Anna, te amo. Me has dado mucho. Me diste la estrella más grande de la galaxia en mi niño, lo amo y te amo.El actor se dio a conocer en la serie cómica “Park and Recreation” y en las cintas “Moneyball”, “Zero Dark Thirty”, “Passengers” y actualmente como Star-Lord en la saga “Guardianes de la Galaxia”.