Katy Perry se burla de sí misma por su nuevo look

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

happy #420, #nationallookalikeday and now #nevergettinglaidday @guyfieri Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 20 de Abr de 2017 a la(s) 6:29 PDT

Katy Perry no le teme al ridículo. Al contrario, se divierte y eso es casi un sello personal, el cual refleja en su cuenta de Instagram donde sube fotos que lejos de mostrarla como una diva intocable, la muestra graciosa, incluso para reírse de sí misma.Con su nuevo look, a pelo bien corto y platinado, aprovechó lo que se denomina el Día Nacional de los parecidos (National Looklalike Day) y se comparó con un personaje de la televisión de los Estados Unidos: un conductor de televisión de 49 años, quien es estrella del canal estadounidense Food Network.Hasta este viernes, la imagen tiene más de 400 mil me gusta en la red social de la intérprete de “Firework” y “Teenage Dream”.