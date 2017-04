Roger Waters lanza canción luego de 25 años

(SUN)

Roger Waters lanzó "Smell The Roses", el primer sencillo de lo que será su nuevo disco Is This The Life We Really Want?.



El cantante británico vuelve a la escena musical luego de 25 años de no sacar canciones originales; el nuevo material de 12 canciones se estrenará el 2 de junio.



Este trabajo, cuenta con la producción de Nigel Godrich, el cercano colaborador de Radiohead que en los últimos años ha estado en el mismo rol con otro nombre influyente de la música, Sir Paul McCartney.



Is This the Life We Really Want? también mezcló el disco, que cuenta con 12 canciones. Según un comunicado de prensa dado a conocer por medios como RollingStone.com, las canciones tratan de un tema esencial para el músico británico. "Sólo he escrito de una cosa en mi vida, lo cual es el hecho de que como seres humanos tenemos responsabilidades los unos con los otros".



Parte de este trabajo, según explicó Waters a Rollingstone.com hace unos meses, parte del disco trata de su desagrado hacia Trump. Además del ex Pink Floyd en voz, bajo y guitarra; Is This the Life We Really Want? cuenta con Godrich en guitarra, collages de sonido y arreglos; Gus Seyffert en bajo, teclados y guitarra; Jonathan Wilson en guitarra y teclado; Joey Waronker en batería; Roger Mannning en teclados; Lee Pardini en teclados y Lucius en voces, además de Jessica Wolfe y Holly Proctor.



El disco estará disponible para descarga y en formatos de CD y vinilo.