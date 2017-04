Yahir, el galán de la familia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Yahir confiesa que está temblando porque es su primera vez en un foro en Televisa, en donde no viene precisamente a cantar sino a hacer algo que poco ha hecho: actuar.



Si bien no es la primera vez del cantante en los terrenos de la actuación, sí lo es en la casa de San Ángel, en donde por iniciativa del productor Juan Osorio llega para evolucionar y dirigirse a más personas con su talento.



"Los cambios siempre son buenos y estar en Azteca me abrió las puertas a otras cosas; TV Azteca siempre fue y será mi casa, pero ahora estoy aquí haciendo una familia nueva, simplemente son ciclos que se cumplen", dijo el cantante.



Tras iniciar su carrera musical al participar en el reality show "La Academia", Yahir tuvo oportunidad de producir su propia música y participar en algunas telenovelas, pero sobre todo dedicarse a lo que siempre soñó.



Una grata bienvenida



Su participación dentro de la producción de Juan Osorio, "Mi marido tiene familia", le permitirá estar junto a otros actores, quienes le han dado una bienvenida grata.



Dentro del proyecto compartirá créditos con Zuria Vega, Rafael Inclán y René Casados.



Su llegada a la empresa implicará dos años de relación exclusiva con Televisa, donde desarrollará más la faceta musical; explicó que aún no sabe si será un disco nuevo, participaciones en telenovelas o algún otro proyecto que está por verse.



"Quiero aportar, estoy en un momento en donde escribo muchas canciones, supermotivado, y esto llega en mi mejor etapa artística", dijo Yahir, quien tendrá a su cargo uno de los temas musicales de la telenovela, el cual será inédito.



Osorio ha apostado antes al talento surgido de TVAzteca; en su anterior telenovela, "Sueño de amor", le permitió a Betty Monroe ser la protagonista de la historia, puesto que nunca logró en el Ajusco.