Kate del Castillo se inspiró en Michelle Obama

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para su personaje de Emilia, la primera dama, Kate del Castillo se inspiró principalmente en la esposa de Barack Obama Durante una entrevista con Francisco Cáceres para "Un nuevo día" de Telemundo, Kate comentó que la manera en la que Michelle “tomó las riendas de la Casa Blanca” llamó su atención, y esto lo retomó para Emilia, la protagonista de "Ingobernable", la nueva serie original de Netflix.Para la imagen de Emilia, Kate también tomó algunas sugerencias del el estilo de Melania Trump.La actriz mexicana recordó el apoyo que la empresa le brindó cuando su panorama se tornó más complicado, pues lejos de cerrarle las puertas, la apoyaron en todo momento.“Yo estaba en unos momentos que casi no salía de mi casa, estaba con mis abogados todo el tiempo viendo como íbamos a resolver el asunto y yo iba a Netflix para que me dijeran: ‘Gracias, pero no gracias’ […pensé] por andar de traviesa”, dijo Del Castillo entre risas. “Sarandos fue a abrirme los brazos y me dijo: ‘Kate, Netflix está contigo hasta el final’ ”.