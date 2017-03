Fernando del Solar, en paz con Ingrid Coronado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con una sonrisa, Fernando del Solar habló de su nueva etapa en Televisa y de los problemas legales con su ex esposa Ingrid Coronado.En entrevista para el programa "Hoy", el actor afirmó que pasa por un buen momento en todos los aspectos de su vida.“Estoy feliz y pleno haciendo lo que me gusta, lo que quiero, no sólo en la tele, sino en mi vida personal”Fernando aseguró que todo marcha bien con sus hijo y con Ingrid Coronado:“No puedo hablar mucho, pero va bien. Con la mamá de los chicos estamos muy bien, tengo el régimen de visitas de un finde semana sí, un fin de semana no, lunes y miércoles también los veo...hacemos tareas, vamos al cine, lo que hace cualquier papá”.El actor de “Mula de Tres”, se dijo entusiasmado por los nuevos proyectos, y confesó si ya está listo para volver a creer en el amor.“Estoy entrando a un nuevo lugar, estamos viendo, estamos casteando, estoy conociendo”, confesó entre risas.Una revista de circulación nacional vincula sentimentalmente al argentino con la actriz Ana Patricia Rojo de 43 años; hasta el momento ninguno de los dos ha afirmado ni negado la versión.