Me gustas tanto, me enloqueces

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ni la lluvia fue impedimento para que miles de personas se dieran cita la noche del sábado en el Centro de Usos Múltiples para festejar 40 años de trayectoria con Marco Antonio Solís, quien se presentó en concierto en la ciudad de Hermosillo para poner el calor de esa helada noche de febrero.



De todas las personas que bailaban alegres las canciones de "El Buki" fue Saúl Ortega quien se destacó entre todas, pues la energía con la que coreaba los temas musicales y se movía al ritmo de las melodías del michoacano fue lo que llamó la atención de varios asistentes del lugar.



"Es el mejor. Desde que tengo razón de él es mi ídolo predilecto, me encanta su letra, su música y su entrega a su público. Vine con mi familia, mis hermanos, mi hijo, ¡Todos somos fans suyos! Desde que supe que iba a venir, compré el boleto en esta sección", relató el hermosillense a EL IMPARCIAL.



"Me encantaría decirle que Dios me lo cuide mucho y que siga proyectando ese sentir por la gente y por México", destacó.



Con la devoción que siempre demuestra a su público, Marco Antonio Solís abrió su concierto con "Tú me vuelves loco", "El peor de mis fracasos", "Dios bendiga nuestro amor" y desatar el ritmo y la euforia con "Morenita".



"El amor debe celebrarse de este febrero hasta el otro febrero del siguiente año. Gracias de corazón a todos por compartir estos 40 años conmigo que a veces se sienten como si fuera el primero. A todos los enamorados, los que aman, los que fueron amados, les invito a enamorarse esta noche", agradeció "El Buki" al público sonorense al inicio de su concierto.



DEVOTO A SU PÚBLICO Y A DIOS



Fueron muchos los momentos emotivos de la noche, tales como su mención a Grupo Yndio y al cantante Marciano de "Enanitos Verdes", a su amigo Fernando Gálvez o los regalos que algunos de sus fans en la sección VIP lograron hacer llegar a él; pero el más recordado fue el gran final del cantante para despedirse de Hermosillo.



Después de finalizar "Si no te hubieras ido", Marco Antonio hizo una reverencia a su público que le ovacionó de pie con un aplauso que duró casi un minuto sin interrupciones. En las pantallas que adornaban el escenario, el cantante rezaba por lo bajo mientras continuaba inclinado hacia sus seguidores.



Después de retirarse del escenario y escuchar las súplicas del público por una canción más, regresó para cerrar con "Se va muriendo mi alma" y con la calidez característica de su sonrisa, dejó el escenario mientras sus músicos seguían tocando.