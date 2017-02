El arte lo hacemos todos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La cultura en Hermosillo sigue creando distintos foros para la máxima expresión del arte, en el que la gente puede encontrar disciplinas como el teatro, la lectura, el arte y más. En este caso, las Artes Escénicas vuelven a retomar protagonismo en la capital sonorense, por lo que el Colectivo VISO invita a la tercera emisión de Viso Out Festival 2017, que dio inicio ayer 20 de febrero y finalizará el 3 de marzo en la sede de Hermosillo.



En esta emisión, la muestra contará con la participación de creadores que desarrollan su trabajo artístico en la localidad, así como invitados de Mexicali, Querétaro, Monterrey, Mazatlán y Torreón.



Esta edición del festival tendrá más de 32 propuestas artísticas de múltiples disciplinas, en distintos puntos de la ciudad: Quinta de Anza, Museo Regional de la Unison, Foro Experimental del Centro de las Artes Unison, Teatro Estudio La Choya, Galerón Parque La Ruina y La Brave Estudio Teatro.



Además, se realizará un taller de técnica contemporánea de movimiento a cargo de Sara Ovalle y Jesús García (Torreón, Coahuila), del 20 al 26 de febrero a las 18:00 horas, en el área de danza de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Sonora.



Viso Out Festival (VISOOF) es una comunidad que surge casi de manera rudimentaria no estructurada, en periodo liminal. Una comunidad en devenir que ofrece un espacio abierto para la presentación, representación, colaboración, reflexión y retroalimentación mediante una plataforma que funcione como un lugar para compartir, experimentar y dar a conocer los procesos y/o trabajos de la región.



También contarán con espacios de diálogo en Teatro Estudio La Choya, a las 17:00 horas, como ¿Por qué hacer teatro incluyente? por Daniel Martínez, el 24 de febrero; La mirada sobre las mujeres por Fernanda Galindo, el 25 y Bodygraph 1 con Emmanuel Pacheco, el 26.