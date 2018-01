Premian a película de Guillermo del Toro como la mejor del año

(GH)

El Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA) entregó hoy su galardón principal, el Darryl F. Zanuck como mejor película del año, al mexicano Guillermo del Toro y su socio J. Miles Dale, por “La forma del agua” (The Shape of Water).



El filme dirigido por el cineasta de Guadalajara se impuso en esa categoría a "The Big Sick", "Call Me by Your Name", "Dunkirk", "Get Out", "I, Tonya", "Lady Bird", "Molly's Game", "The Post", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "Wonder Woman".



Del Toro no estuvo presente en la ceremonia ya que viajó a México para estar con su padre enfermo.



Dale recogió el trofeo y leyó un comunicado del director para, después, dar las gracias al sindicato por reconocer una obra con un estilo poco habitual.



Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, "The Shape of Water" narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en EU en 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor.



"Cuando tus protagonistas son una señora de la limpieza y un pez, (la historia) es difícil vender", indicó Dale.



El PGA sirve como termómetro de los Óscar, ya que la película ganadora en estos premios terminó haciéndose con la estatuilla dorada en los galardones de la Academia de Hollywood en 19 de las 27 ediciones celebradas.