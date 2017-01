Entre lágrimas, Gaby Spanic revela que ha sufrido amenazas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que Gaby Spanic terminara su relación laboral con TV Azteca, la actriz ha emprendido varios proyectos lejos de la pantalla grande, como un libro de cocina, un perfume y unas cremas ecológicas, y aunque ha logrado salir adelante, vive en angustia constante por sentirse amenazada.



En entrevista para “Suelta la Sopa”, la venezolana confesó que ha denunciado los ataques y las amenazas que le han hecho a su hijo, pero que las autoridades "no hacen nada".



"Hay un loco o una loca que desde hace tiempo me está haciendo una campaña, desprestigiándome y ha sido muy difícil , se han dicho tantas cosas de Gaby Spanic".



La actriz arremetió contra las personas que se han burlado de ella y de lo que ha padecido su familia.



"Se burlaron del envenenamiento, es una obsesión de destruir a una persona que sí trabaja, que no se mete con nadie".



"Me lanzaron fierros, he hecho miles de denuncias, me han amenazado con matar a mi hijo, me han seguido hasta acá, y lo he denunciado, ¿qué han hecho? nada".



Spanic lleva tres años sin aparecer en ningún proyecto televisivo, y entre lágrimas lamentó que las autoridades no se hayan ocupado de su caso como debe de ser.



"A veces les digo a las autoridades que hasta que uno no se muera, y hasta que un loco o una loca, y al mismo tiempo los medios de comunicación se burlan de ti... y yo estoy aquí por mi hijo trabajando dignamente, sin meterme con nadie", agregó.



Gaby Spanic aún no resuelve la situación legal que mantiene con Azteca desde que en 2010 fuera contratada por la empresa de manera exclusiva y tiempo después su contrato se diera por concluido, antes de la fecha acordada.