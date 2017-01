Va con su "loving" a Guadalajara

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la época actual, donde el tema de la inmigración en Estados Unidos es latente, el cineasta sonorense Oliver Rendón tuvo una original idea para tratar este tema a través de su cortometraje "Loving South" cuyas locaciones fueron grabadas en Hermosillo, Sonora.



Después de tanto tiempo invertido en la planeación y producción de este nuevo proyecto, Oliver celebra que su cortometraje forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara que se llevará a cabo del 10-17 de marzo.



Este cortometraje contó con la actuación estadounidense John Adams y el sonorense Osvaldo Sánchez; y la co-producción del cineasta guaymense Octavio Llano.



"Es un guión que escribí en el 2014 apoyado por el Festival de cine de Berlín, en el programa ‘Short Films’. Tardé mucho tiempo en filmarlo; pero gracias al ISC, el IMCA y de los patrocinadores pudimos traernos a este actor estadounidense John Adams y grabarlo en julio del año pasado. Al festival les llegan más de 800 cortos. Es una competencia iberoamericana y estamos seleccionados. Es un privilegio para nosotros", dijo Oliver Rendón a EL IMPARCIAL.



"Loving South" narra la historia de un vigilante llamado Adam, cuyo trabajo es obstruir el paso ilegal de los mexicanos a Estados Unidos. Su vida da un giro cuando se enamora de uno de los inmigrantes que retiene".



"En aquella época estaba impactado por este fenómeno civil sobre los ‘minutemen’, es decir, hombres que por cuenta propia detienen a los inmigrantes en las fronteras, y eso era impresionante para mí; fue esa idea lo que me inspiró en escribir. Me puse a pensar en qué pasaría si estos hombres conservadores de pronto se enamorara, no sólo de un inmigrante, sino de uno de su mismo sexo. Es algo que lo pone en total vulnerabilidad", destacó.