Desastres naturales unieron a artistas latinos en 2017

(AP )

Parecía una mala jugada del destino que un violento sismo causara destrucción en México el 19 de septiembre y justo un día después un huracán devastara a Puerto Rico, pero los artistas latinos rápidamente supieron unir fuerzas para apoyar a los damnificados y enviar un mensaje solidario.



Hacía más de 30 años que México no se veía afectado por un sismo de tal magnitud y ocurrió justo el mismo día que el terremoto de 1985. Pero mientras que en aquel entonces la reacción fue más lenta y caótica, en el 2017 la respuesta de la comunidad artística, al igual que la de la sociedad civil, fue prácticamente inmediata.



Algunas fueron tan prontas como la del canadiense Shawn Mendes, quien que se encontraba en la capital mexicana preparándose para un concierto cuando ocurrió el sismo. Mendes lanzó a los tres días una campaña de recaudación de fondos en Internet para la cual donó 100 mil dólares.



Gael García Bernal, Diego Luna, Luis Gerardo Méndez, Thalía, Salma Hayek, Plácido Domingo y JK Rowling son algunos de los otros famosos que apoyaron a México a los pocos días del sismo del 19 de septiembre que dejó más de 400 muertos, la mayoría en la Ciudad de México, así como miles de damnificados.



Días antes, el 7 de septiembre, otro fuerte sismo había dejado un saldo de 98 muertos en el centro y sur del país.



Los eventos masivos inmediatos se cancelaron en la capital por el estado de emergencia, pero a las pocas semanas se realizó el concierto Estamos Unidos Mexicanos en el Zócalo como un llamado para continuar apoyando las tareas de recuperación. El megaconcierto reunió, entre otros, a Juanes, Chayanne, Enrique Bunbury, Miguel Bosé, Julieta Venegas, Los Ángeles Azules y Mon Laferte ante 200 mil personas que se dieron cita en la principal plaza de México. Muchos artistas más se sumaron en video, incluidos Shakira y Enrique Iglesias.



Asimismo, Pepe Aguilar donó las ganancias de un concierto en la Arena Ciudad de México, mientras que Molotov, Café Tacvba, Zoé, Kinky y Mon Laferte participaron en el concierto benéfico Amplifica.



Maná donó 195 mil dólares para la reconstrucción, apoyados por la Fundación Carlos Slim. U2 donó refugios temporales para 16 mil personas y Coldplay estrenó la canción con fines benéficos “Life Is Beautiful”.



La situación también fue muy apremiante en Puerto Rico, donde hubo al menos 64 muertes por el huracán María de categoría 4, que azotó la isla el 20 de septiembre con vientos de hasta 248 kilómetros por hora (154 millas por hora).



El huracán, el más devastador en la historia reciente de la isla, la dejó prácticamente sin electricidad y causó daños por 95.000 millones de dólares.



Una de las iniciativas más prominentes para apoyar a Puerto Rico fue el concierto benéfico “One Voice: Somos Live! A Concert for Disaster Relief”, para el que Jennifer López, su exesposo Marc Anthony, y su actual novio Alex Rodríguez recaudaron más de 35 millones de dólares para ayudar a la isla.



En el concierto también participaron Gente de Zona, Nicky Jam, Prince Royce, Romeo Santos, Daddy Yankee, Selena Gómez, Demi Lovato, Jamie Foxx, Jessica Alba, Sofía Vergara, Paris Jackson y Kim Kardashian, entre otras celebridades.



Daddy Yankee por su parte donó un millón de dólares de su propio bolsillo y logró llenar camiones con productos de primera necesidad donados en sus conciertos por sus fans que llevó a la isla. Jennifer López también donó un millón de dólares para los esfuerzos de recuperación. Ricky Martin aportó 100 mil dólares y creó un fondo de ayuda para catástrofes, y viajó a la isla con Luis Fonsi, Chayanne y Nicky Jam para llevar alimentos y agua para las víctimas.



Lin-Manuel Miranda lanzó la canción "Almost Like Praying" con López, Anthony, Camila Cabello, Gloria Estefan, Fat Joe, Luis Fonsi, John Leguizamo y Rita Moreno, entre otros artistas, y todas las ganancias fueron destinadas al fondo de alivio por desastres de la Federación Hispana.



Adamari López, Johnny Lozada y Carlos Ponce llevaron un avión repleto de medicinas, alimentos y juguetes a Puerto Rico. Residente donó 200 mil dólares y también llevó alimentos y productos recolectados durante su gira por Latinoamérica.



Como era de esperarse también hubo iniciativas para ambas causas, como el remix de “Mi Gente” de J. Balvin y Willy William con Beyonce, para el cual a diva pop donó todas sus ganancias para apoyar a las víctimas en el Caribe y México, así como a los afectados por el huracán Harvey en su natal Texas.



El mensaje de unión y acción que enviaron los artistas latinos e internacionales ante estas desgracias perdurará como un gran ejemplo por años, pero aún queda mucho por hacer en México y Puerto Rico. Por lo pronto Miranda anunció en días recientes una iniciativa para donar juguetes para niños puertorriqueños a través de Toys “R” Us, Telemundo y la Federación Hispana, la cual estará abierta hasta el 2 de enero.