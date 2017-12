Feminismo y libertad de prensa en 'The Post' de Steven Spielberg

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La película "The Post" de Steven Spielberg ha sido aclamada como un oportuno recordatorio sobre la libertad de expresión, la democracia, la salida de oscuros secretos a la luz pública y las mentiras del gobierno.



Pero sus realizadores dicen que también quiere ser una oda al feminismo que resuena tan poderosamente hoy como en la década de 1970 en que está ambientada.



La película, que llega a la pantalla grande el viernes, cuenta la batalla de 1971 de los periódicos estadounidenses liderados por The New York Times para publicar los filtrados Papeles del Pentágono.



Los documentos mostraban que sucesivos gobiernos habían ampliado en secreto el alcance de la acción militar estadounidense en Vietnam aún cuando líderes de Estados Unidos ya estaban convencidos de que no se podía ganar esa guerra.



Entre los que lideraban esa batalla estaba la presidenta del Washington Post Katharine Graham, interpretada por Meryl Streep, que a los mediados de sus 50 años luchaba para tener una posición en un mundo de hombres. Había asumido el cargo tras la muerte de su esposo, Phil Graham



Fue Graham quien dio luz verde al editor Ben Bradlee (interpretado por Tom Hanks) para desaar un mandato del presidente Richard Nixon y arriesgarse a la prisión por publicar los Papeles del Pentágono.



Streep, de 68 años, que podría ser nominada a los premios Óscar por un récord de 21 veces el mes próximo, no tuvo dudas sobre la relevancia de la película para las mujeres, que aún luchan por igualdad en los directorios corporativos y el propio Hollywood.



"Trato de decirle a las mujeres jóvenes que no habían nacido en esa época lo distinto que era hace muy poco y cómo aún lo es en esos círculos de liderazgo. Hemos llenado la base de la pirámide pero donde todo se decide, no tenemos paridad. No estamos ni cerca", declaró Streep.



Fuente: AFP