Ricky Martin regresa a Las Vegas

TIJUANA, Baja California(GH)

El cantante Ricky Martin, anuncia su regreso a Las Vegas con 12 presentaciones a su exitosa residencia “ALL IN,” las cuales se llevarán a cabo en el Park Theater at Monte Carlo Resort and Casino en 2018.



El ganador de múltiples GRAMMY® continuará encendiendo el escenario y cautivando audiencias con un espectáculo completamente innovador y electrizante, con el magnetismo, energía y entrega que lo caracteriza.



Los boletos saldrá a la venta este viernes 22 de diciembre, dos días antes de su cumpleaños 46, y estarán en un costo a partir de los 59.50 dólares.



El horario de los shows pautados para 2018 será el siguiente:



Park Theater at Monte Carlo



Marzo: 15, 17, 18, 21, 24 y 25



Mayo: 23, 26, 27 y 30



Junio: 2 y 3