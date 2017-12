Bandas que se separaron por el EGO

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Según menciona el portal RadioNotas, existen diversas razones por las que, comúnmente, los músicos deciden disolver sus agrupaciones, entre las que destacan el dinero, diversos negocios, metas conflictivas, diferencias musicales, cansancio e incluso, los seres queridos; sin embargo existe una fórmula letal en cuanto a la disolución de las agrupaciones: Talento+éxito= egocentrismo.Sí, el ego es la maldición de las exitosas bandas musicales.1. CaifanesLa banda mexicana, liderada por Saúl Hernández, se separó en 1995 por diferencias entre Saúl y quien fuera el guitarrista líder, Alejandro Marcovich. Mucho se especuló sobre esta separación, pero lo cierto es que con el paso del tiempo, era cada vez más notable el problema entre ambos. Años después, se reencontraron, pero Saúl tomó la decisión de dejar de lado a Marcovich un tiempo después.2. Pink FloydLa banda británica, considerada un icono cultural del rock del siglo XX y una de las bandas más influyentes en la historia de la música, sufrió varios incidentes antes de su separación. El resto de los integrantes de Pink Floyd acusaba a Roger Waters de ególatra y arrogante. Luego de una batalla legal por el nombre de la banda, Waters se separó del grupo y sus ex compañeros continuaron juntos.3. OasisEste grupo, también británico, siempre se mantuvo al borde de la separación por el temperamento de los hermanos Noel y Liam Gallagher. El final se dio luego de una pelea absurda entre ambos allá por el 2009, cuando el grupo estaba finalizando una gira mundial y en el backstage del evento, se trenzaron a golpes porque, supuestamente, el primero rompió una guitarra acústica de su hermano luego de enterarse de que el vocalista hizo un comentario inapropiado sobre la novia de Noel. Éste tomó un taxi al hotel, el show se canceló y horas después anunciaba públicamente su despedida de Oasis de la siguiente manera: “Con algo de tristeza y gran alivio les comento que esta noche dejo Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía continuar trabajando con Liam un solo día más”4. Guns N'RosesConsiderada como una de las mejores bandas de rock, los Guns tuvieron problemas porque su líder Axl Rose deseaba tocar un tipo de rock orquestado, distinto al que preferían sus compañeros. Uno a uno fueron saliendo del grupo, el primero fue Izzy, harto de todos los enfrentamientos, seguido de Slash y finalmente Duff.5. The SmithsUnas semanas antes de que lanzarán su disco "Strangeways, Here We Come’’, Marr abandonó la banda debido a su desencanto con la prensa, la industria y sus propios compañeros; hecho que precipitó la decisión de Morrisey de desintegrar el grupo poco tiempo después. Hasta cinco millones de dólares les pusieron sobre la mesa a Morrissey y Johnny Marr para reunir a la leyenda de Manchester y dar un concierto, pero los músicos declinaron la jugosa oferta.6. Soda StereoSin duda, una de las agrupaciones que logró marcar el ritmo en español de toda una generación, hasta que su líder Gustavo Cerati anunció su separación. Según sus declaraciones, no los separó una enemistad pero sí una relación gastada entre compañeros. ¿Ego o solo coincidencia?7. Sex PistolsEn enero de 1978, los Pistols iniciaron un tour por los Estados Unidos. La gira, que debía empezar en diciembre del año anterior, se retrasó debido a que las autoridades negaron las visas para los integrantes de la banda. Sumado a ello, para esa época la interna del grupo estaba quebrada y había muchas peleas entre los músicos y su mánager. El 14 de enero de 1978, Rotten terminó de interpretar su versión de “No Fun” con la siguiente frase: “¡Ah, ja, ja!... ¿Han sentido alguna vez que los han estafado? Buenas noches”; tiró el micrófono por el suelo y se fue.8. The PoliceEl ego de sus integrantes deterioró su relación. En 1984, la banda decidió tomarse “un año sabático” que duró más de dos décadas. Nunca emitieron un comunicado anunciando su separación. Desde su último show, no volvieron a tocar juntos, con excepción de la vez en que subieron a un estrado con motivo la boda de Sting, en 1992. La gira de 2007 tampoco estuvo alejada de las polémicas ya que el baterista Stuart Copeland habló de lo mal que tocaban sus compañeros y de lo pedante que era el vocalista.9. Héroes del silencioSu último concierto en Los Ángeles fue accidentado y se vieron obligados a suspenderlo al poco tiempo de su inicio. Se supo que las diferencias musicales entre sus integrantes se volvieron personales, esto aunado por supuesto, al ego; terminando así por separarse.10. The Stone RosesEn 1995, Reni, el baterista, dejó el grupo en forma voluntaria y en abril de 1996, Johnny Squire, hizo lo propio luego de tensas discusiones con Ian Brown y Mani. La banda continuó con músicos de sesión pero nada funcionó bien en vivo y finalmente se quebró en agosto de 1996.FUENTE: Eme de Mujer