Terminaron Las Batallas en La Voz... México

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Anoche concluyeron Las Batallas en La Voz… México y el resultado fue una intensa y feroz competencia entre los participantes, quienes tenían el claro objetivo de conseguir un espacio en la siguiente etapa, Los Knockouts.Para arrancar la emisión, se despejó la duda del resultado de la última batalla del programa anterior; Yuri decidió que Leslie (15 años, Estado de México) siguiera en la competencia, pero Mayela (42 años, Guanajuato) también lo hará, sólo que ahora con Carlos Vives, pues el colombiano no dudó en integrarla a su equipo.Para la primera batalla musical de la noche, Carlos Vives eligió la canción No volveré, y las intérpretes fueron de Lu Infante (30 años, California) y Jess Guevara (32 años, Venezuela); los coaches destacaron la dulzura de la voz de Lu y ella fue justo la triunfadora de este encuentro.Gaby (26 años, Cuidad de México) y Elia (24 años, Texas), del equipo de Laura Pausisni, dejaron su alma en el escenario con su interpretación de Love on the brain; Pausini se quedó con Elia, pero Gaby también pasó, pues enseguida Maluma la incorporó a sus filas.Para decidir su permanencia en el concurso, el reto para Luis Espinoza (25 años, Chihuahua) y Ryan González (24 años, Texas) fue cantar Me duele amarte; tras su actuación, Maluma prefirió que Ryan avanzara en la competencia.Por su parte, Damiana Conde (31 años, Baja California Sur) y Vanessa León (24 años, Aguascalientes) subieron al ring de Las Batallas para mostrar su talento con el tema Quién eres tú, y el resultado fue que Yuri se quedó con Vanessa.Duele fue la melodía que Irlanda (17 años, Sonora) y Erika Peña (19 años, Tamaulipas) presentaron arriba del ring, para pelear por un lugar en el equipo de Maluma; quien lo consiguió fue Irlanda. Enseguida, Erika tuvo la fortuna de que Laura y Carlos la eligieron en la etapa de robos, por lo que la decisión quedó en manos de Erika y ella se quedó con la cantante italiana.Foto: TelevisaLaura Pausini enfrentó a sus dos cantantes de ópera, Emma (25 años, San Luis Potosí) y Luis Adrián (28 años, Oaxaca), juntos interpretaron Por ti volaré; el resultado fue un aplauso de los coaches de pie, y al final Luis fue declarado triunfador, sin embargo, Emma también avanzó, pero ahora lo hará en el equipo de Carlos.Karen (21 años, Michoacán), del equipo de Yuri, hizo su mejor esfuerzo frente a la experiencia de las gemelas Marian y Mariel (21 años, Veracruz) con la melodía Qué ganas de no verte nunca más, pero no fue suficiente, pues la cantante jarocha eligió a las hermanas.Óscar Garrido (24 años, Puebla) y Flor Amargo (30 años, Ciudad de México), del equipo Vives, hicieron su propia versión de Las flores para pelear por su permanencia en el programa, y Flor Amargo fue la vencedora.Carlos Vives enfrentó a Emilio (23 años, Arizona) con Cheko (22 años, Jalisco), juntos hicieron suya la canción Fruta fresca y el ganador de este encuentro artístico fue Cheko.Para el siguiente encuentro musical, Maluma juntó dos estilos muy diferentes, el de Chava (22 años, Ciudad de México) con el de Diana Laura (22 años, Nayarit), juntos cantaron Miedo, del cual Chava resultó triunfador, pero Diana también, pues en el momento del robo, Pausini no la dejó marcharse.Los dos últimos participantes de Yuri en subir al ring fueron Lizeth (21 años, Sonora) y Martyn (20 años, Veracruz), juntos salieron a pelear por su lugar en la competencia con el tema Déjame volver, y la que consiguió permanecer fue Lizeth.Stefano (25 años, Argentina) y Tavo (25 años, Baja California), del equipo de Laura Pausini, cerraron las batallas de La Voz… México con el tema When I was your man, pero antes de dar su fallo, Pausini aceptó, con lágrimas, que se equivocó al ponerlos juntos arriba del ring, pues tuvo que quedarse sin uno de ellos, en este caso fue Tavo quien se despidió del programa.Ahora los equipos están reducidos, pero al mismo tiempo tienen integrantes de otros coaches, de esta manera, siguen su preparación para la siguiente etapa de la emisión, Los Knockouts, que se transmitirán el próximo domingo a las 8:30 de la noche por las estrellas.