No autorizaron imagen de Pedro Infante en 'Coco'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La aparición de Pedro Infante en la cinta “Coco” no cuenta con la autorización de la familia del cantante y actor, que conmemora 100 años de su nacimiento.



Lupita Infante, hija del intérprete de “Amorcito corazón”, señala que aún no ve completa la película pero sí le confundió ver a uno de los personajes principales con características físicas similares a su padre, comprobando después que no era.



En la historia de los estudios Disney Pixar, el real “Pedrito” aparece solo en una escena junto al esqueleto de Jorge Negrete.



“Me sentí muy rara porque (la historia) te lleva a que es Pedro, hasta cuando te das cuenta quién es; siento que está muy manejado (por imagen), mas no me quiero adelantar porque solo he visto pedazos, la iré a ver completa y prometo dar mi punto de vista.



“Aunque (ponerte con) Disney es como ponerte con Sansón a las patadas, yo digo que sí deberían habernos pedido autorización a todos, está El Santo que sale más, hasta Frida Kahlo. Mi nieta me contó que lloró y toda la gente sale enloquecida de la película”.



“Coco”, situada en el Día de Muertos, es por ahora la película más taquillera de todos los tiempos en salas nacionales, al contabilizar hasta esta semana, más de 18 millones de boletos vendidos. Esto da una recaudación de 854 millones de pesos.