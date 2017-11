Dua Lipa se apodera del escenario en el Corona Capital

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dua Lipa tiene apenas 22 años, inició su carrera en 2016 cuando lanzó su sencillo Be The One, pero posee un gran poder de convocatoria.



En cuanto su nombre apareció en las pantallas de uno de los escenarios del Corona Capital ya había cientos de jóvenes de su edad esperándola.



En cuanto apareció, su vestuario amarillo recordó a algunos la película Kill Bill.



Ella saludó a todos y se apoderó del escenario para cantar los temas que hasta ahora la han llevado a recorrer varios países.



Hace apenas algunos días abrió dos conciertos de Coldplay en Argentina.