Aseguran que el nuevo amor de Pitt es 'clon' de Jolie

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un año después de la sonada separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie, son varios los romances que se le han atribuido al actor. El más reciente, el que tendría con la actriz británica Ella Purnell, de 21 años.



Según el portal In Touch, el protagonista de "El curioso caso de Benjamín Button" "está encantado" con Purnell, tanto así que aseguran que el actor de 53 años ya eligió a Ella para que sea parte de su nueva serie "Sweetbitter"



La misma fuente asegura que los sentimientos entre Pitt y Purnell son mutuos. "Ella está increíblemente halagada por toda la atención que recibe de Brad", arman.



Lo que llama la atención de estos rumores de romance es el parecido físico que hay entre Ella Purnell y Angelina Jolie.



Las similitudes físicas son tales que la joven participó en la película "Maléca", precisamente junto a Angelina Jolie haciendo el papel de esta en versión adolescente.



Por ello, varios medios estadounidenses, haciendo eco de esta noticia, no han dudado en comparar a Purnell con la ex pareja de Brad Pitt hasta el punto de decir que son como dos gotas de agua.



Además de ser parte de "Maléca", Ella Purnell ha participado en películas como "Never Let Me Go", en 2010, "Kick-Ass 2" (2013) y "The Legend of Tarzan" en 2016.