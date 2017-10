¿Qué le pasa a Selena Gomez? La cantante pierde peso drásticamente

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hace ya poco más de un mes que supimos de la intervención quirúrgica a la que se sometió Selena Gomez para recibir el trasplante de un riñón donado por su amiga, desde entonces a la joven se le vio en diversas ocasiones por las calles, dejando por entendido que todo iba de maravilla, pero al día hoy parece que no todo es así.Fotografías de paparrazi de reciente publicación abrieron la duda sobre el estado de salud de la estrella juvenil, pues en éstas es visible lo delgada que luce, muy diferente a la imagen que proyectaba hace un par de meses atrás e incluso en los días posteriores a su operación.La imágenes fueron tomadas el pasado miércoles, cuando Selena acudió a una reunión en la "Gran Manzana". Para la ocasión, la joven llevó un vestido azul claro a media manga, un outfit que había utilizado justamente hace un mes.De hecho, es justamente su cara la que revela la pérdida de peso que parece estar sufriendo, ya que, aunque lo cierto es que siempre ha sido una joven esbelta, uno de sus rasgos más singulares son las mejillas regordetas que le dan un toque inocente, algo que ahora está desapareciendo por completo.El pasado 14 de septiembre, Selena publicó en su cuenta de Instagram una imagen y la información sobre el trasplante de riñón al que se tuvo que someter como consecuencia de la enfermedad de Lupus que padece y que afecta a diversos órganos del cuerpo.Aunque hoy en día Selena lucha ferozmente contra esa enfermedad, además de que goza de éxito y mantiene una relación estable con el cantante The Weeknd, no podemos dejar de pensar que la joven esta presentando un deterioro irreversible en su salud.